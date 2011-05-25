Yaz ekranında yıldız savaşları yaşanacak







Çağnur Öztürk - T24





Bu yaz televizyon ekranlarında tam anlamıyla yıldız avcılığı gerçekleşiyor hem ne avcılık…

Tam anlamıyla Andy Warhol’un dediği gibi herkes 15 dakikalığına meşhur olacak…

Tam anlamıyla yıldız savaşları yaşanacak...

Kanal D’de başlayacak olan Artiz Mektebi’nin moderatörlüğünü Popstar serilerinin yapımcı ve sunucusu Osmantan Erkır yapıyor, jüride ise Nurgül Yeşilçay, Müjde Ar ve Sinan Çetin bulunuyor, bu format içerisinde yarışmacılar birçok ders alarak oyunculuk için mücadele edecekler.

Show TV’de daha önce yayınlanan ve Beren Saat’i bize tanıtan program olan Türkiye’nin Yıldızları’nın aynısı diyebilirim.

Türkiye'nin Artisti Sen Misin? ise Show TV'de başlıyor.

Yarışma; 16-32 yaşları arasında, oyunculuk yeteneklerine güvenen ve "Türkiye'nin Artisti benim" diyenleri elemelerine davet etti.

Star’da ise aynı formatın şarkıcı avcılığını seçen versiyonu mevcut, buna da bir nevi Popstar diyebiliriz.

Star Akademi'de müzikal yeteneklerini kanıtlayacak yarışmacılar yine profesyonellerden ders alacak…

TRT 1’de başlayacak Yıldızım Sensin yarışması ise ses, taklit ve oyunculuk alanlarında, yıldızını arıyor, kısacası hepsinin kombinasyonu olmuş.



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Hepsinin ortak noktası yıldız arayışı ve Türkiye’nin çeşitli illerinde elemeler yapılarak finalistleri seçilmesi…

Eminim ki yetenekli olduğu kadar öyle olduğunu sanan ve nesne olmaktan kurtulamayacak nice Ajdarlar çıkacaktır elemelerde…

Ancak Beren Saat gibi bir yeteneğin çıktığı gerçeğini kabul etmek lazım ama zaten olacağı varmış denir, Beren de kesinlikle öyle istisnai bir yetenek, nesne konumundan çıkarak oyunculuk adına çok başarılı bir özne oldu…



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Berkeley; *Var olmak, algılanmış olmaktır* diyordu.

Televizyon kişilerinin, özellikle de bu yıldız savaşları televizyon programları içinde aslında özne değil nesne olduklarını bilmeyerek bilinçsiz bir var olma şekli, hiçbir zaman gerçek bir algılanmayı getirmeyecektir.

Birtakım insanlar sadece belli bir süre için bir konunun nesneleri oluyor, sanki…

Acaba televizyonda geçici bir süre var olmakla ya da var etmekle sanal olarak hem algılanıp hem algılatıp tatmin mi oluyoruz?

Yok, tatmin olduğumuzu sanıyoruz!



