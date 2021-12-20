Gazeteciler “o” günleri anlatıyor: T24’ün 'Yayınlanması Kaydıyla' podcast serisi başlıyor

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer alacağı 'Yayınlanması Kaydıyla' podcastinin Salı günü yayınlanacak ilk bölümünün konuğu Rıdvan Akar.

Türkiye medyasının en üretken isimlerinden Rıdvan Akar'la kariyerinin dönüm noktalarını konuştuk.

'Yayınlanması Kaydıyla'nın ilk bölümünde Akar'dan basılı medyadan 32. Gün ile ekranlara transferini, Gazeteciler Meclisi’nin kuruluşunun ve faaliyetlerini, 15 yıllık 32. Gün serüvenini, Mehmet Ali Birand ile yollarının ayrılışını izleyen hukuksal süreçleri, CNN Türk’te yayınlanan 'Gündemin Rengi', 'Hayatın Tanığı' ve 'Habere Dair' programlarını, 28 Şubat, penguen ve Gezi belgesellerini, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na basın danışmanlığı ve ardından Beşiktaş Spor Kulübü iletişim direktörlüğü yaptığı dönemi dinleyeceksiniz.

Bariz olanın ötesine geçmeye çalışan, 'bildiğimiz gibi' olmayanları soran, zamanının kayıt dışı kalan medya olaylarına dair derinlemesine söyleşilerin yer alacağı 'Yayınlanması Kaydıyla' podcastinin sunumunu ise Hazal Sipahi üstleniyor.

Hazal Sipahi kimdir?

2016 yılında Bahçeşehir Ünivesitesi’nin Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan Hazal Sipahi, 2019 yılında İsveç Başkonsolosluğu ve The Guardian Foundation’ın desteklediği NewsLabTurkey (NLTR) Podcast Akademisi’nde podcast eğitimi aldı.

2020 yılında NLTR Akademi kapsamında hazırladığı Mental Klitoris isimli podcast projesiyle ses getirdi ve NLTR Sürdürülebilir Gazetecilik Programı’nın podcast serisinin yapım ve sunumunu üstlendi. Türkiye’nin çeşitli kuruluşlarına podcast eğitimi verdi.

Güncel olarak T24’te podcast yayınlarının koordinatörlüğünü, podcast yapımcılığı, sunuculuğu ve eğitmenliği yapıyor.