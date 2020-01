Yayınevleri tarafından reddedilen bağımsız yazara PEN ödülü

Sergio de la Pava’nın kendi olanaklarıyla bastığı ve yazıldığı dönemde onlarca yayıncı tarafından reddedilen romanı A Naked Singularity, PEN/Robert W. Bingham ödülüne değer görülerek yirmi beş bin dolar kazandı.

notosoloji.com'da yer alan habere göre, Descartes’tan yoğun olarak etkilenmiş Manhattanlı bir savunma avukatının hikâyesinin anlatıldığı, 678 sayfa uzunluğundaki A Naked Singularity’yi yazdıktan sonra kitabını yayımlamak isteyen bir yayınevi bulamayan Pava, 2008 yılında masraflarını kendisi karşılayarak kitabı yayımladı.

Akıcı bir New York ağzıyla yazılan ve yer yer Pynchon ‘u anımsatan bu gerilim romanı, aldığı övgülerden sonra saygın edebiyat eleştirisi sitesi The Quarterly Conversation’ın yaptığı baskılar sonucunda 2012 yılında Chicago Üniversitesi matbaası tarafından yeniden basıldı. Kitabın okuyuculara ulaşması için atılan adımlardan sonra ise A Naked Singularity’nin edebi niteliği, Pava’yı ödüle taşımaya yetti.

PEN tarafından verilen en büyük ödül olan Robert W. Bingham Ödülü, çoğunlukla yeni ya da pek tanınmayan iyi yazarların eserlerini basma cesaretini gösteren küçük yayınevlerine gidiyor. Sergio de la Pava’dan önce bu ödülü kazananlar arasında Everything is Illuminated (Her Şey Aydınlandı) isimli kitabı ile Jonathan Safran Foer de var.

Film hakları satılan ve Fransızca, İspanyolca çevirileri de yolda olan A Naked Singularity’nin yazarı Pava ise, kitabın İngiltere’de piyasaya sürülmesinden önce Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali’ne katılacak.