Yayınevi, hakkında cinsel taciz suçlaması çıkan yazar Blake Bailey'nin Philip Roth biyografisini geri çekti

Yayınevi WW Norton and Company, yazar Blake Bailey hakkında çıkan birden fazla cinsel taciz suçlamasının ardından yazar Philip Roth hakkında yazdığı beklenen biyografiyi rafa kaldırdığını durdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2014'te Blake Bailey'nin anı kitabı The Splendid Things We Planned'i yayımlayan WW Norton and Company, yazar hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından eski kitabını ve yeni çıkacak Philip Roth biyografisini geri çektiklerini açıkladı.

Yayıncı, Bailey'nin kitap avansı kadar bir miktarı cinsel tacize karşı mücadele ve mağdurları koruma amacıyla bağışlayacaklarını duyurdu.

Yazar Bailey'nin 1990'lı yıllarda New Orleans'ta sekizinci sınıf öğrencilerine İngilizce dersi verirken uygunsuz davrandığı ve daha sonra cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. İki eski öğrencisi, Bailey'nin kendilerini taciz ettiğini söyledi.