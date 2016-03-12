Yayıncılar Birliği: İthaki Yayınları'na saldırı hoş görülemez

Virginia Woolf'un biyografisinde kullandıkları eril dil nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilen İthaki Yayınları, dün akşam Yeryüzü Kadınları Platformu tarafından boyalı saldırıya uğramıştı. Yayıncılar Birliği eylemin ardından bir açıklama yaparak protestonun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yeryüzü Kadınları Platformu cuma akşam saatlerinde, yayınevinin Virginia Woolf'un 'biyografisini' yazarken kullandığı eril dile tepki göstermek amacıyla, İthaki Yayınları'nın kapısına boya atmış, mor çarpı çizmiş ve 'Virginia uyandı' yazmıştı. Önceki akşam yaşanan olayın ardından Türkiye Yayıncılar Birliği, kadınların tepkisini kınayan bir açıklama yayımladı.

İthaki Yayınları'nın Dünya Klasikleri dizisinde yer verilen 'farklı' üsluptaki yazar biyografileri sosyal medyada cuma günü yoğun tartışmalara yol açmış; yayınevi, Radikal Kitap’a yaptığı açıklamayla 'maksadını aşan eril dilden' ötürü okurlardan özür dilemişti. Dizide yer alan Woolf eseri 'Kendine Ait Bir Oda'nın yazar biyografisi bölümünde yer alan şu ifadeler gün boyu tepki çekmişti: "Kendine Ait Bir Oda - Virginia Woolf: Küçük yaşta yazarlığa, 59 yaşında mezarlığa adım attı. Dalgalarla sörf yapıp, nehir bile denemeyecek bir kaşık suda bo­ğuldu. Bilinç akışı mı nehrin akışı mı? Odalarda ışıksızdı. Paranoyak­lığı zaten Shakespeare’in olmayan kız kardeşi üzerine saatlerce ko­nuşmasından belliydi. Geri gelir mi? Gelirse gelsin, kim korkar bakire kurttan? Bkz. Nicole Kidman."

Dün akşam Yeryüzü Kadınları Platformu'ndan bir grup kadın İthaki Yayınları'nın bulunduğu binaya gidip apartmanın önündeki İthaki Yayınları tabelasının üstüne mor çarpı, yayınevinin dairesinin kapısına kırmızı boya atmıştı. Apartman duvarına da 'Virginia uyandı!' yazan Yeryüzü Kadınları Platformu, yazılama ve boyalı eylemlerini Twitter'dan Cuma akşamki gelişmelerin ardından Yayıncılar Birliği adına, Metin Celâl Zeynioğlu "Hangi gerekçeyle olursa olsun yayınevlerine, yayınevi emekçilerine yönelik saldırıları hoş görmemiz mümkün değildir" diyerek bir açıklama yayımladı. Açıklamanın tam metni şöyle:

İthaki Yayınları’na yapılan saldırı hakkında

İthaki Yayınları’nın klasikler dizisinden çıkan Virginia Woolf ‘un 'Kendine Ait bir Oda' kitabının başındaki kısa biyografide kullanılan üslup, dil ve yaklaşım nedeniyle sosyal medyada gelişen eleştiri ve tepkiler sonunda saldırı boyutuna vardı. Yayınevinin “Okurlardan gelen tepkiler üzerine, Dünya Klasikleri dizimizin sonraki kitaplarında ve şimdiye kadar yayımlanan kitapların sonraki baskılarında, biyografi sayfasına yer vermeme kararı aldığımızı hem kamuoyuna hem de takipçilerimize saygıyla duyururuz” açıklamasına rağmen tepkiler arttı. Dün akşamüstü yayınevinin Kadıköy’deki bürosu basılıp kapısına kan rengi boya atılıp duvarlara yazılar yazılmış, yayınevi çalışanları can güvenliği endişesi ile büroyu terk etmek zorunda kalmış.

Yayınevleri yayımladıkları kitaplar nedeniyle eleştirilebilir, kınanabilir, protesto edilebilir ama tüm yapılanların barışçı boyutta olması gereklidir. Şiddet, saldırı içeren, cana ve mala kasteden hiçbir saldırıyı onaylamamız mümkün değildir. Hele yapılan iş nedeniyle özür dilendi ve eleştirilen konunun okurların talebi doğrultusunda düzeltileceği belirtildiyse...

Hangi gerekçeyle olursa olsun yayınevlerine, yayınevi emekçilerine yönelik saldırıları hoş görmemiz mümkün değildir.

İthaki Yayınları çalışanlarına geçmiş olsun diyorum.

Metin Celâl Zeynioğlu

Türkiye Yayıncılar Birliği