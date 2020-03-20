Yayıncılar Birliği, PEN ve Yazarlar Sendikası'ndan satış yasakları ve davalara tepki: Sansürün kıskacına sokuluyoruz

Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası; Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca alınan muzır neşriyat kararları, kitaplara getirilen dağıtım ve satış yasakları, yazarlara, çevirmenlere ve yayıncılara açılan davaların ifade ve yayınlama özgürlüğü ihlalleri olduğunu belirterek bir bildiri yayımladı. Ortak bildiride, yayıncıların bu kararlar ve davalarla sansür ve otosansürün kıskacına sokulduğu belirtildi.

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Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası da 27 Eylül 2019 tarihinde Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararıyla Elisabeth Brami ve Estelle Billon’un “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarının 'muzır' ilan edildiğini ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” kitabı için dağıtım ve satış yasağı kararı alınarak, çevirmen hakkında dava açıldığını hatırlattı. açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının atadığı beş birim amirinden oluşan kurulca alınan muzır neşriyat kararları, kitaplara getirilen dağıtım ve satış yasakları, yazarlara, çevirmenlere ve yayıncılara açılan davalar neredeyse ülkemizde rutin, sıradan bir uygulama halini alarak kanıksanmakta ve anayasal bir hak olan ifade ve yayınlama özgürlüğü her geçen gün yıpranmaktadır. Yayıncılığımız bu davalar ve kararlarla sansür ve otosansürün kıskacına sokulmaktadır.

İfade özgürlüğü demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsurlardan; toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gereken temel şartlardan biridir ve vazgeçilmezdir. Demokratik toplum ilkesi de ifade özgürlüğünün korunmasını, zedelenmemesini gerektirir. Ülkemizde gerçekleşen ve yayımlama özgürlüğü ile çelişen bu ve benzeri ihlalleri kaygıyla takipte olduğumuzu kamuoyunun dikkatine sunarız"

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