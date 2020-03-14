'Kız Çocuk Hakları Bildirgesi' imha edildi; çevirmen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kız Çocuk Hakları Bildirgesi kitabının müstehcen içeriklere sahip olduğunu ileri sürerek kitabın toplatılması ve sorumluları hakkında işlem yapılması için rapor hazırlayarak savcılığa sundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı piyasadaki kitapları toplatırken, çevirmen Burcu Uğuz hakkında da dava açıldı.

Bakanlığın beş kişiden oluşan heyeti tarafından hazırlanan raporda, “Çocukların kitabın içerisinde eşcinselliğe özendiren ve çocuk gelişimi üzerine basmakalıp fikirleri değiştiren ifade ve görsellere yer verildiği” iddia edildi. Bakanlığın talebi sonrasında savcılık Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan kitap hakkında basım, dağıtım, satış yasağı getirirken, basımı yapılan kitaplar da imha edildi.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre savcılığın kitap ve sorumluları hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda kitabı Türkçeye çeviren Burcu Uğuz hakkında ‘Müstehcen Yayınların Yayılmasına Aracılık Etmek’ suçu kapsamında iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan çevirmen ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Kitap geçen ekim ayında muzır neşriyat ilan edilmişti.

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