Yayın makyajı sosyal medyada gündem oldu; Rafet El Roman: No botox, No make up, No filter

Geçen akşam Çarkıfelek yarışma programına katılan ve sosyal medyada 'aşırıya kaçan' yayın makyajı nedeniyle gündem olan şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medya hesabından, "No botox, No make up, No filter" dedi.

Rafet El Roman, Kanal D'de yayınlanan 'Çarkıfelek' programına konuk olmuştu. Bayram özel programında boy gösteren şarkıcının yayın makyajı dikaktleri çekmiş, konu sosyal medyada konuşulmuştu. Sosyal medyanın diline düşen Roman'a pek çok esprili yorum yapılmıştı.

Bazıları Rafet El Roman'ın botoksu abarttığını öne sürmüş, Roman'ın fotoğrafları çeşitli yorumlarla paylaşılmıştı. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak ortaya atılan iddialara ve eleştirilere cevap verdi. El Roman, yayımladığı fotoğrafa, "No botoks, No make up, No filter... Sadece karizma, sadece ışık" notunu düştü.

İşte Rafet El Roman'ın iddialar karşısında yaptığı paylaşım: