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NTV Tarih'in yayımlanmayan 'Gezi' sayısı kitap oldu: Tarih durmaz!

Metis Yayınları’nın kitap olarak bastığı derginin satışından sağlanacak gelir Gezi Parkı olayları boyunca hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek

26 Ekim 2013 14:32

Gezi Parkı olaylarına ayırdığı sayısı yayımlanmayan ve yayın hayatına son verilen NTV Tarih dergisinin yayınlanmayan sayısı kitap olarak basıldı.

Gezi eylemlerine ayırdığı son sayısı yayınlanmayan NTV Tarih dergisi kitap olarak basıldı. Metis Yayınları’nın kitap olarak bastığı derginin satışından sağlanacak gelir Gezi Parkı olayları boyunca hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek.

Metis Yayınları kitabı şöyle tanıttı:

"Gezi Direnişi sayısını, hem bu direnişi hem de Türkiye ’de iktidar ile sermaye medyası arasındaki ilişkileri belgeleyen —ve dileriz, günü geldiğinde çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız— bir kitap olarak yayımlıyoruz."

Eski NTV Tarih Yayın Yönetmeni Gürsel Göncü, kitapla ilgili şunları yazdı:

“Biz de NTV Tarih dergisi olarak, olayları tarihselleşecek özgün çerçevesi içinde bütün yönleriyle okurlarımıza sunmaya hazırlanırken, her zamanki gibi işimizi yapıyor, 54. sayımızı oluşturduğumuzu sanıyorduk.

Yanılmışız. Meğer o hummalı çalışma, bu kitabı oluşturmak içinmiş. Hazırladığımız sayının basılmayacağı, üst yönetim kararı olarak bildirildi, ardından dergi tümden kapatıldı.

Mamafih onca emekle, zamana karşı yarışarak 'yaşarken yazılan tarih' kapağı altında hazırlayıp matbaaya gönderdiğimiz 'Fevkalade Nüsha', bu kapatmaya rağmen tarihin tozlu sayfalarına karışmıyor. 'Fevkalade Kitap' olarak yayımlıyoruz. Artık hem Gezi direnişinin hem de Türkiye’deki medya -siyaset ilişkilerinin belgesi, gerçek koleksiyon değeri taşıyan bir kaynak var elinizde. Önce internet ortamında yayımlamıştık, şimdi de kitap olarak sunuyoruz.

Tarih durmaz, durdurulamaz.

'Bu daha başlangıç', yeniden buluşacağız.”

NTV Tarih dergisinin yayımlanmayan son sayısının kapağı:

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