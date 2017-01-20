"Yavuz Sultan Selim Köprüsü de, Avrasya Tüneli de fiyasko oldu; özgürlük parası olana "

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Özgürlük, bu insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmek. Özgürlük Marmaray'dan geçer, Avrasya Tüneli'nden geçer, özgürlük Osmangazi Köprüsü'nden geçer, özgürlük inşallah dünyanın en büyük havalimanından geçer" açıklamasıyla ilgili olarak "Köprüden geçiş dolarla. Büyük havalarla yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de Avrasya Tüneli de fiyasko oldu" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "İki büyük iddiamı Başbakan doğruladı" başlığıyla yayımlanan (20 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Birincisi şuydu..

AKP-MHP işbirliği, anayasa değişikliğiyle, fiili durumu anayasal hale getirmekle sınırlı değil..

AKP-MHP büyük koalisyon kurdu..

Devlet koalisyonu..

Böylece MHP iktidar ortağı oldu..

Şöyle ki..

Fethullahçıların boşluğunu ülkücüler dolduracak..

Her alanda, eğitimde, sağlıkta, yargıda, güvenlikte.. Ama en önemlisi poliste..

Binlerce yetişmiş polis FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle teşkilattan atıldı..

Boşluğu MHP’ye yakın isimler dolduruyor..

Bundan böyle doldurulacak!..

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İkincisi de şu..

Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması MHP içindi..

MHP’ye kontenjan vermek içindi demiştim..

2019 seçimlerine AKP-MHP ortak listeyle girecek.. Vekil sayısı bu sebeple artırıldı.. AKP’li vekillere rahat olun, yeriniz garanti mesajı vermek amacıyla artırıldı..

MHP-AKP ortaklığıyla milliyetçi-muhafazakâr oylar tek çatıda toplanacak..

Sağ seçmene tek adres gösterilecek..

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Bu söylediklerimi

4 Ocak’ta (50 vekil MHP

için mi?) ve 9 Ocak’ta (AKP-MHP büyük koalisyonu kuruldu) yazdım..

MHP yönetimi çok kızdı ama tam başkanlık sistemini AKP’lilerden daha çok istemelerinin nedeni buydu..

Koalisyonun parçası olmak..

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Bu iki iddiamı Başbakan doğruladı..

Dedi ki..

‘Süreç MHP’ye yarayacak. Oylar sağ cenahta konsolide olacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarından atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir..’

MHP’nin tavrının, Meclis’te olan bitenin, siyasi gelişmelerin özeti bu..

Özgürlük parası olana!

Sabah arkadaşım aradı.. Trafik nedeniyle karşıya geçerken bu kez üçüncü köprüyü denedim acayip kazık dedi..

Fişinin fotosunu da yolladı..

Tarih: 19.01.2017

Saat: 08.25.

Fiş no: 0129

Köprü geçişi: 9.90

Otoyol geçişi. 17.90

TOP. KDV : 3.46

Toplam: 27.80

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Dönüşte de aynı ücreti ödeyecek miyim? diye sormuş..

Köprü parasız demişler; otoyol ücretli..

Sonuç; gidiş, geliş 45 lira..

Çok para..

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Diyor ki; yol bomboş.. Ne gelen var ne giden..

Birinci köprü adam adım, ikinci köprü adım adım.. Araçlar tampon tampona..

Çünkü 7 lira..

Üçüncü köprü hep pahalı hem uzak..

45 lira nerde, 7 lira nerde..

Devlet günde 135 bin araç geçişini dolar üzerinden garantiledi.. Dörtte biri bile geçmiyordur..

Kamyon, TIR ve otobüslere zorunlu olmasa onlar da geçmeyecek..

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Avrasya tüneli de aynı; boş..

Gidiş 17 lira, dönüş 17 lira..

34 lira eder; kim geçer?.

Devlet 68 bin 500 araç geçişini garanti etti..

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Cumhurbaşkanı dün muhtarlara hitap ederken özgürlüğün köprülerden, tünellerden geçtiğini söyledi; ‘Özgürlük Avrasya tünelinden geçer’ dedi..

Parası olana tabii..

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24 yıl böyle.. Köprüden geçiş dolarla.. Büyük havalarla yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de Avrasya Tüneli de fiyasko oldu!..

Çiğköfteden mangal partisine

Yıl 1992.. Meclis’te mühim oturum var.. Somali’ye asker gönderme oylanacak.. Görüşmeler gece yarılarına kadar sürecek.. DYP’li vekiller grup salonuna geçti.. Çiğköfte yoğuruldu.. Hatta kıvamı tuttu mu tutmadı mı diye tavana da atıldı..

Uydurmuyorum, fotoğrafları var..

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25 yıl sonra.. Meclis’te yine mühim oturum var.. Rejimin değişip değişmemesi oylanacak.. Vekiller bu kez bahçede mangal partisi yaptı..

Kuyruğa girip İnegöl köfte yediler..

Uydurmuyorum, fotoğrafları var..

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Anayasa değişikliği Meclis’ten geçer, referandumda da kabul edilirse, vekillerin sayısı artacak ama iş güçleri azalacak..

En azından hükümetin icraatlarını takip etme zorunda kalmayacaklar..

Köfte partileri yapmak için bol zamanları olacak..