Yavuz Dizdar'a 'Sağlık Gönüllüleri Türkiye'den ödül

İSTANBUL, (DHA) - BU yıl 12\'ncisi gerçekleştirilen \'Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri\' ve \'Yılın Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülleri\' sahiplerini buldu. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Türkiye’de kanserle mücadeleye sağladığı katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü.

\'Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri\' ve \'Yılın Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülleri\' için İstanbul\'da özel bir hastanede tören düzenlendi. Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospitalmanager Dergisi\'nin gerçekleştirdiği törende ödüller, toplum sağlığında önemli çalışmalara imza atan ve aralarında Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız gibi ünlü hocaların da bulunduğu tıp insanlarına verildi. Gecede Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Türkiye’de kanserle mücadeleye sağladığı katkılar nedeniyle ödül aldı.

Ödülü, Sağlık Gönüllüleri Türkiye Yönetim Kurulu ve Hospitalmanager Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Oğuz Engiz\'in elinden alan Doç. Dr. Dizdar, sağlık ve gıda endüstrilerine teşekkür etti. Doç. Dr. Dizdar, sağlık sektörünün dinamik gelişmesinin kısa sürede sadece hizmet alanında değil, büyük bir bilimsel değişimle de sonuçlanacağını belirtti.