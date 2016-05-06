Yavuz Çetin ve Kerem Çaplı'nın hayatı belgesel oluyor

Türkiye Rock tarihinin en iyi sahne gruplarından biri olan Blue Blues Band’in ve o sahneden kayıp giden iki dahi müzisyenin, Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’nın hikayesi Blue belgeselinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

Beyaz Perde'de yer alan habere göre; yönetmenliğini Sertan Ünver’in üstlendiği ve Suzan Güverte’nin yapımcılığını yaptığı belgeselin proje danışmanı ise Yekta Kopan. Daha önce Iron Maiden ve Red Hot Chili Peppers gibi isimlerle çalışmış olan Yon Thomas da görüntü danışmanı olarak ekipte yer alıyor. Belgesel kapsamında Teoman, Aylin Aslım, Erkan Oğur, Duman grubundan Batuhan Mutlugil gibi 60’a yakın ünlü müzisyen ile röportaj yapıldı. Diğer Blue Blues Band üyeleri Batu Mutlugil ve Sunay Özgür 90’lar Türkiye’sinde rock ve blues’u, o dönemin barlarını, grubun serüvenini, Yavuz’u ve Kerim’i anlatıyor.