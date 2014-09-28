Yavuz Bingöl'e devlet bankasından 1 milyon liralık reklam teklifi

Türkücü Yavuz Bingöl, bir devlet bankasının reklam filminde oynaması için 1 milyon liralık teklif aldı.

Posta'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine katılarak sert tepkilere hedef olan ve son olarak Erdoğan'la düet yaptığı için gündeme gelen Yavuz Bingöl'in bir kamu bankasının reklamında oynayacağı iddia edildi.

Erdoğan'ın iftar davetinden hemen sonra bir televizyon kanalında müzik programı yapma teklifi alan Bingöl, şimdi de reklam yıldızı olacak.

Ünlü türkücünün menajeri "Gelen çok teklif var ama henüz netleşmedi. Karar aşamasındayız" diye konuştu. İddiaya göre; Yavuz Bingöl'e bir devlet bankasının reklamında oynaması için 1 milyon lira teklif edilmiş.