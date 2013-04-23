Yavuz Bingöl ile Öykü Gürman evleniyor mu?

Öykü Gürman ile Yavuz Bingöl çiftinin evlilik kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre altı aydır birlikte olan çift, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacak.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile türkülere getirdiği flamenko yorumla adını duyuran Öykü Gürman’ın ilişkisi nikâh masasına taşınıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık altı aydır birlikte olan, ilişkilerini başta reddetseler de aşk haberlerini sonradan doğrulayan çiftin, evlilik kararı aldığı iddia ediliyor. Bingöl ve Gürman, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturabilir.