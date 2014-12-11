Yavuz Bingöl, Erdoğan'ın da katılacağı Şeb-i Arus töreninde ilahi okuyacak

“Tayyip Erdoğan’ın Berkin Elvan’ın annesini yuhalatması insani bir şey” diyerek tepki çekmesi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “Türkiye’nin büyük sanatçısını linç ediyorlar” sözleriyle savunulan türkücü Yavuz Bingöl, İstanbul’da düzenlenecek 3. Şebi Arus töreninde ilahi söyleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törende, Ertem Şener, Alişan, Mustafa Ceceli ve Sami Özer de yer alacak.

Yavuz Bingöl, Mustafa Ceceli, Alişan, Yusuf Güney ve Sami Özer'in semazen gösterilerine ilahilerle eşlik edeceği “3. Şebi Arus İstanbul” töreni, 13 Aralık Cumartesi günü Ataköy'de Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katılması beklenen törende Yavuz Bingöl, Mevlana'nın "Etme" şiirini, bu gece için özel olarak hazırladığı kendi bestesi ile seslendirecek.

Sunuculuğunu Ertem Şener ve Necip Karakaya'nın yapacağı gece saat 20.00'de başlayacak.