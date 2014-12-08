Radyo sahibi karar aldı: Yavuz Bingöl türküleri çalınmayacak

Antalya'da Türk Halk Müziği yayını yapan Radyo Akdeniz'in sahibi Faruk Demirel, çalma listelerinden Yavuz Bingöl türkülerini çıkardıklarını duyurdu. Sanatçıların muhalif olması gerektiğini savunan Demirel, "İktidarın yanındaki sanatçılarla bizim tarzımız uyuşmuyor. Sanatçıların bu tip iktidara yönelik yağcılıklarını hoş görmüyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Antalya'da yaklaşık 15 yıldır yayın yaptıklarını aktaran Faruk Demirel, "95.0 frekansı üzerinden yayın yapan Türk Halk Müziği radyosuyuz. Yavuz Bingöl de Türk Halk Müziği sanatçısı. Antalya'da insanlar onun türkülerini seviyordu. Ancak yaptığı son açıklamayla dinleyicilerimizden ciddi anlamda tepki aldı" dedi.

'Sanatçı taraf olmamalı'

Dinleyicilerden Yavuz Bingöl'ün türkülerini çalmamaları yönünde telefonlar aldıklarını da aktaran Faruk Demirel, şöyle konuştu:

"Dinleyicilerin bu tepkisi üzerine Yavuz Bingöl'ün türkülerini yayınlamama kararı aldık. Berkin Elvan'ın ailesine yönelik özeleştiri yaparsa toplum ve dolayısıyla biz de affedebiliriz. Kaçamak açıklamalar toplumu tatmin etmiyor. Küçük çocuğun üzerinden siyaset yapılması çok kötü. Sanatçının buna taraf olması haklı olarak toplumu öfkelendirdi."

Faruk Demirel, sanatçıların meslek birliklerine radyolarda çalınan şarkı başına ödeme yaptığını, meslek birliklerinin de sanatçıya buna göre para aktardığını belirterek, "Belirli peryotlarda meslek birliklerine radyomuzda çalınan şarkıların listesini gönderiyoruz. Bu listede artık Yavuz Bingöl'ün adı olmayacağından, meslek birliği de bizim radyomuz adına Yavuz Bingöl'e artık ödeme yapmayacak" dedi.