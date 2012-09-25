T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yavrusu ölünce oyuncağını bağrına bastı

Hayvanat bahçesi yetkilileri pandanın kafesine konulan oyuncakla oyalandığını, onu kızının yerine koyduğunu söyledi

25 Eylül 2012 14:13

ABD’de bir hayvanat bahçesinde doğum yapan panda birkaç gün sonra yavrusunu kaybetti. Kızının ölümüyle sarsılan anne panda şimdi kafesine görevliler tarafından koyulan oyuncağı kucağından indirmiyor.
 
ABD’nin başkenti Washington D.C’de bulunan hayvanat bahçesinde bir yavru dünyaya getiren Mei Xiang adlı panda kızının ani ölümüyle sarsıldı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri pandanın kafesine konulan oyuncakla oyalandığını, onu kızının yerine koyduğunu söyledi.

Mei Xiang yavrusu daha dünyaya gelmeden onun için kafesinde özel düzenlemeler yaptı.

Kendisi için kafese bırakılan oyuncağı kucağına alıp adeta annelik provası yapan 14 yaşındaki anne panda yavrusu doğunca onu bir an olsun yanından ayırmadı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan hayvanat bahçesi yetkilileri annenin ilgisini görünce yavruya ekstra bakım uygulamadıklarını söyledi.

Yavrunun öldüğünü Mei Xiang’ın kafesinden gelen ağlama benzeri seslerden anladıklarını belirten hayvanat bahçesi sözcüsü Emily Grebenstein şöyle konuştu:

“Anne panda bebek doğmadan önceki davranış kalıbına geri döndü. Oyuncağı elinden bırakmıyor ve onu sürekli kucaklıyor.”

Yetkililer yavru pandanın karaciğerinde meydana gelen bir rahatsızlıktan dolayı öldüğünü söyledi.

ETİKETLER

Mei Xiangpanda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24