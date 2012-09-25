Yavrusu ölünce oyuncağını bağrına bastı

ABD’de bir hayvanat bahçesinde doğum yapan panda birkaç gün sonra yavrusunu kaybetti. Kızının ölümüyle sarsılan anne panda şimdi kafesine görevliler tarafından koyulan oyuncağı kucağından indirmiyor.



ABD’nin başkenti Washington D.C’de bulunan hayvanat bahçesinde bir yavru dünyaya getiren Mei Xiang adlı panda kızının ani ölümüyle sarsıldı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri pandanın kafesine konulan oyuncakla oyalandığını, onu kızının yerine koyduğunu söyledi.

Mei Xiang yavrusu daha dünyaya gelmeden onun için kafesinde özel düzenlemeler yaptı.

Kendisi için kafese bırakılan oyuncağı kucağına alıp adeta annelik provası yapan 14 yaşındaki anne panda yavrusu doğunca onu bir an olsun yanından ayırmadı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan hayvanat bahçesi yetkilileri annenin ilgisini görünce yavruya ekstra bakım uygulamadıklarını söyledi.

Yavrunun öldüğünü Mei Xiang’ın kafesinden gelen ağlama benzeri seslerden anladıklarını belirten hayvanat bahçesi sözcüsü Emily Grebenstein şöyle konuştu:

“Anne panda bebek doğmadan önceki davranış kalıbına geri döndü. Oyuncağı elinden bırakmıyor ve onu sürekli kucaklıyor.”

Yetkililer yavru pandanın karaciğerinde meydana gelen bir rahatsızlıktan dolayı öldüğünü söyledi.