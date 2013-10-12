Yavru yarış atı 8,3 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı

İngiltere'de düzenlenen yarış atı mezatında bir yavru kısrağa 8 milyon 300 bin dolar ödendi.



Şampiyon bir anne ve yarış dünyasının en gözde damızlıklarından birine ait 1 yaşındaki yavru kısrak, 8 milyon 300 bin dolara satıldı.

Bu bedel Avrupa’da düzenlenen bir açık artırmada yavru bir kısrak için ödenen en yüksek bedel.

Yavru kısrak, yarış dünyasının en prestijli koşusu Arc de Trıomphe'u kazanan Treve isimli atın da sahibi olan Katar Kraliyet ailesinin harası tarafından satın alındı.

Otoriteler uğruna milyonlarca dolar ödenen kısrağın büyük bir şampiyon olmasına kesin gözüyle bakıyor.