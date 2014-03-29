'Yavru muhalafet' TRT'de bir spikeri daha yaktı

TRT Haber'de 'Günlük' programını sunan Mustafa Alcan üç gün önce ikinci bir 'yavru muhalefet' krizi yaşatmıştı. Daha önce canlı yayında MHP için "yavru muhalefet" ifadesini kullanan Anda Özmen'in ardından Mustafa Alcan da görevden alındı.

TRT Haber'de program yapan Mustafa Alcan MHP haberini sunduktan sonra sesi farkında olmadan yayına gitmişti. Stüdyodaki arkadaşlarıyla konuşmaya başlayan spikerin canlı yayında; 'Abi şey dese miydim? CHP 'den geçelim yavru muhalefete... Yavrular... Yavrularıma!' sözleri duyulmuştu.

TRT Haber yönetimi bu olay üstüne Mustafa Alcan hakkında soruşturma başlattı ve spiker görevden alındı.



Ana haberde de olmuştu



Bir süre önce de TRT'nin ana haber bülteninde spiker Anda Özmen, CHP'nin haberini verdikten sonra, MHP haberinin anonsuna geçerken, “Evet ana muhalefetten yavru muhalefete geçelim" demişti. Özmen bu hatasının ardından işinden olmuştu.