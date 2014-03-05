RTÜK'ten TRT’ye 'yavru muhalefet' cezası

RTÜK, TRT 1’de ana haber bültenini sunan spikerin MHP’den bahsederken “yavru muhalefet” sözünü kullanmasına ilişkin TRT’ye uyarı cezası verildi.

TRT’nin ana haber bülteninde spiker Anda Özmen, CHP’nin haberini verdikten sonra, MHP haberinin anonsuna geçerken, “Evet ana muhalefetten yavru muhalefete geçelim. MHP lideri Devlet Bahçeli Çankırı ve Kastamonu’da partisinin adaylarını tanıttı. Partililere hitap eden Bahçeli yerel seçimi ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu olarak gösterdi” ifadesini kullanmıştı.

Tepkiler üzerine RTÜK uzmanları konuyu inceledi. TRT 1 ile ilgili rapor hazırladı. Raporu bugünkü kurul toplantısında değerlendiren RTÜK üyeleri, TRT’nin söz konusu yayınında, “Yayınlar, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” şeklindeki yayın ilkesinin ihlal edildiğine karar verdi.

Arınç'a bildirilecek

RTÜK yasasına göre, TRT üst kuruldan herhangi bir ceza alırsa konu ilgili bakanlığa iletiliyor. TRT “yavru muhalefet” ifadesinden bir ceza alırsa konu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a bildirilecek.