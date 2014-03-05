T24 LogoT24 Logo
Gündem

RTÜK'ten TRT’ye 'yavru muhalefet' cezası

RTÜK, TRT 1'de ana haber bültenini sunan spikerin MHP'den bahsederken 'yavru muhalefet' sözünü kullanmasına uyarı cezası verdi

05 Mart 2014 11:40

RTÜK, TRT 1’de ana haber bültenini sunan spikerin MHP’den bahsederken “yavru muhalefet” sözünü kullanmasına ilişkin TRT’ye uyarı cezası verildi.

TRT’nin ana haber bülteninde spiker Anda Özmen, CHP’nin haberini verdikten sonra, MHP haberinin anonsuna geçerken, “Evet ana muhalefetten yavru muhalefete geçelim. MHP lideri Devlet Bahçeli Çankırı ve Kastamonu’da partisinin adaylarını tanıttı. Partililere hitap eden Bahçeli yerel seçimi ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu olarak gösterdi” ifadesini kullanmıştı.

Tepkiler üzerine RTÜK uzmanları konuyu inceledi. TRT 1 ile ilgili rapor hazırladı. Raporu bugünkü kurul toplantısında değerlendiren RTÜK üyeleri, TRT’nin söz konusu yayınında, “Yayınlar, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” şeklindeki yayın ilkesinin ihlal edildiğine karar verdi.

 

Arınç'a bildirilecek

 

RTÜK yasasına göre, TRT üst kuruldan herhangi bir ceza alırsa konu ilgili bakanlığa iletiliyor. TRT “yavru muhalefet” ifadesinden bir ceza alırsa konu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a bildirilecek.

ETİKETLER

trtmhpspikeryavru muhalefetuyarı cezasırtük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24