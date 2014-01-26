Ülkücülerden TRT'ye 'yavru muhalefet' baskını!

TRT 1 Haber Spikeri Anda Özmen'in, "Evet, ana muhalefetten sonra 'yavru muhalefete' geçelim" şeklindeki tanımlaması, İstanbul Ülkü Ocakları'nın tepkisine neden oldu. Yaklaşık 200 kişilik ülkücü grup, saat 01.30'da Beyoğlu'ndaki TRT Tepebaşı stüdyoları önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık, ''Öl de ölelim, vur de vuralım", ''Biz biz biz Alparslan Türkeş'in askerleriyiz", ''TRT şaşırma sabrımızı taşırma" şeklinde sloganlar attı. Bu sırada kalabalık arasından sıyrılan birkaç kişi televizyon binasına girmek istedi. İstanbul Ülkü Ocakları'ndaki yöneticilerin ikazı üzerine binaya girmek isteyenler engellendi.

Kalabalık arasından sıyrılan birkaç kişi televizyon binasına girmek istedi. Haberi sunan TRT spikeri twitter hesabından, hiçbir art niyet olmaksızın gaf yaptığını belirterek, MHP'den özür diledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım basın açıklaması yaptı. Ahmet Yiğit Yıldırım, ''TRT yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bugün itibariyle politik gündem altına girdiğini, MHP'ye yönelik zikretmiş olduğu 'yavru muhalefet' söylemiyle bir kez daha kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti televizyonunun yöneticileri, ucuz yandaşlık yaparak ayakkabı kutucularının söylemleriyle, hırsızların sözcülük görevini üstlenmiştir. Devletin kanalı olması hasabiyle, iktidar ve muhalefetin değil direkt Türk Milleti'nin sesi olması gereken kanal, iktidar yandaşlığının artık söylem birliği içerisinde yansıtıldığı bir medya kuruluşu haline gelmiştir" dedi. Basın açıklamasının ardından kalabalık bir süre slogan attıktan sonra, Ülkücü Yemini edip olaysız şekilde dağıldı.

TRT spikeri Anda Özmen twitter hesabından art arda attığı iki mesajda gaf yaptığını belirterek şunları yazdı:

-"Tamamen spontane gelişen, hiçbir art niyet olmaksızın 2 haber arasında bağlantı yapmak adına söylenmiş yanlış bir sözdür. Tekrar özür diliyorum."

- "Bu akşamki yayında (ana haber bülteninde) yapmış olduğum gaftan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'nden özür dilerim."