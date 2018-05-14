'Yavru köpek', 2 yıl sonra 113 kilogramlık bir ayıya dönüştü

Çin'de ailesi için bir köpek yavrusu aldığını sanan kadın, iki yıl sonra hayvanın ayı olduğunu anladı.

Independent gazetesinin haberine göre, Su Yun isimli kadın iki yıl önce aldıkları köpek yavrusunun ne kadar çok yemek yediğini görünce şaşırdığını açıkladı. Yunnan bölgesinde Kunmiing kenti yakınlarındaki bir köyde çiftçilik yapan Yun "Her gün koca bir kutu meyve ve kovalar dolusu erişte yiyordu" dedi. İki yıl sonra ise yavru yaklaşık 113 kilogram ağırlığında bir ayıya dönüştü.

Aile köpek yavrusunun büyümesinin bir türlü durmamasından ve iki ayakları üstüne kalkmasından sonra şüphelenmeye başladı. Yun "Büyüdükçe ayıya benzemeye başladı. Ben ayılardan korkarım" dedi.

Ailenin yetkililerden yardım istemesi üzerine ayı Yunnan Vahşi Hayatı Kurtarma Merkezi tarafından bakıma alındı. Yetkililerin çektiği videolarda ayının boyunun bir metreye ulaştığı görülüyor. Ailenin evinde yaşayan ayıdan çekinen yetkililer hayvanı nakletmeden önce bayılttı.

Ayının türü tükenmekte olan Asya Siyah Ayısı olduğu ve karaborsada binlerce dolar değerinde olduğu açıklandı. Aile hayvanı 2016'da Tibet mastifi sandıkları için aldıklarını söyledi.

Yerel medyaya göre Mart ayında da yine Yunnan bölgesinde bir kişi ormanda bulduğu ayıyı köpek sanarak sahiplenmiş daha sonra da kafeste tutmuştu.