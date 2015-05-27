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Yaşam

Yavru köpeğin kulaklarını kestiler!

Polis ekipleri vatandaşın tepkisine yol açan olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı

27 Mayıs 2015 18:18

Şanlıurfa'da, sokaktaki bir köpek yavrusunun kulakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi.

Bugün sabah saatlerinde işe gidenler, Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisinde acı çeken köpek yavrusunu fark etti.

Köpeğin kulaklarının kesik olduğunu ve kanadığını fark edenler, mendille kanayan yerleri temizledikten sonra, belediye ekiplerinden yardım istedi.

 

Görenlerin tepki gösterdiği olay sonrası parka gelen belediye görevlileri, kulakları kesilen köpeği tedavi için veterinere götürdü.

Polis ekipleri ise vatandaşın tepkisine yol açan olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

 

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