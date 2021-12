Yavru köpeği ezen otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı

Ümraniye’de, yolda oynayan 4 aylık köpeğe çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Yavru köpeğin dişleri kırıldı bacağından yaralandı.

EÜmraniye Esenkent Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 11.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tamirhane sahibi Can Celep'in baktığı Rocky isimli 4 aylık yavru köpek, iş yerinin önünde oyun oynadığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından ezildi. Otomobilin altında kalan yavru köpek, ayağa kalkarak koşmaya başladı. Otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçtı. Köpeğinin ezildiğini gören tamirhane sahibi Can Celep, yaralı köpeği veterinere götürdü. Dişleri kırılan ve bacağından yaralanan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Kaçmak yerine en azından bir özür dileyebilirdi”

Yavru köpeği ezilen Can Celep, “Köpek dükkanın önünden karşı yola geçtiği esnada aracın biri duramayarak hayvana çarpmış. Kazayı görünce çevredeki esnaflar da köpeğin başına toplandı. Köpeğe çarpan araç sürücüsü ilk başta dursa da vatandaşların olay yerine geldiğini görünce kaçıp gidiyor. Biz tabii olayın telaşı ile hayvan alıp veterinere götürüp tedavi ettirdik. Dişlerinde kırık ve ayaklarında yaralanmalar var. Rocky mahallemizin maskotu, herkes onu çok seviyor. Sürücü her ne kadar kadın olmuş olsa da en azından korkup kaçmak yerine bir özür dileyebilirdi. O arkasına bakmadan gitmeyi tercih etti." dedi. (İHA)