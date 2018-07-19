Yavru köpeği asarak öldürdüler!

Denizli'nin Tavas ilçesinde, bir inşaatın üçüncü katından boğazından asılarak öldürülmüş yavru köpek bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Tavas ilçe merkezindeki 5 katlı inşaat halindeki binanın üçüncü katında meydana geldi. Bugün saat 14.00'te binanın üçüncü katındaki pencerenin dışında, boğazına bağlı iple asılı şekilde yavru sokak köpeğini gören çocuk, esnafa haber verdi. Binaya çıkanlar, olay tepki gösterirken köpeğin asılı olduğu katta boş şarap ve bira şişeleri buldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)