'Yavru balık satma, görürsen de alma'

T24 - Yasal sınırların altında yapılan balık avının önüne geçebilmek için çalışma başlatan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hem avcıları hem de tüketiciyi bilinçlendirme amacıyla harekete geçti.



Bakanlık denetim sürecine vatandaşın dahil edilmesini amaçlayan bilinçlendirme çalışması ile tüketicinin tezgahlardaki küçük balığı alması önlenecek. Av yasağına aykırı şekilde avlanan balıkları tezgaha koyanların da ihbar edilmesi sağlanacak.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca balıkların yasal avlanabilir boy ölçüleri ''Daha küçüğünü avlamayalım, satmayalım, almayalım'' sloganıyla afiş haline getirilerek dağıtılmaya başlandı. Afişte avlanması yasak (koruma altında) balıklara da yer verildi.



Kamuoyundaki bilgi kirliliğini önlemek ve farkındalığı arttırmak amacıyla hazırlanan afişler ile balıkların yasal avlanılabilir asgari boy ölçülerinin toplumun tüm kesimlerine anlatılması hedefleniyor.

Afişlerin asılması mecburi olacak



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü ile Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı web sitesinde de yer alan afiş, ilgili kooperatiflere, birliklere, hallere, büyük teknelere ve satış yapılan yerlere dağıtılacak. Afişlerin asılması mecburi hale getirilecek.

'Bir defa yavrulayabilme şansı'



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Durali Koçak, çevreyi ve kaynakları korumanın herkesin görevi olduğunu vurgularken, Bakanlık olarak kaynakları korumak için aldıkları tedbirlerin arttırılarak devam edeceğini söyledi.



Kaynakların kullanımında bakanlık olarak felsefelerinin ''sürdürülebilirlik'' olduğuna dikkati çeken Koçak, "Her canlıya en az bir sefer yavrulayabilme şansı verilmeli" dedi.



Deniz balıklarında yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri:

Hamsi: 9 cm

Barbunya: 13 cm

Lüfer: 20 cm

Kalkan: 40 cm

Lagos: 45 cm

Tekir: 11 cm

İstavrit: 13 cm

Palamut: 25 cm

Sardalye: 11 cm

Mezgit: 13 cm

Bakalyaro: 25 cm

Kılıç balığı: 125 cm

Tatlısu balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri:

Tatlısu levreği: 18 cm

Alabalık: 25 cm

Karabalık: 35 cm

Yılan balığı: 50 cm

Sıraz: 20 cm

Kadife: 26 cm

Sazan: 40 cm

Yayın: 90 cm

Tatlısu kefali: 20 cm

Sudak: 26 cm

Turna: 40 cm



