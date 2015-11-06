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Yaşam

Yavaş yürümek zorunda bırakılanlara çözüm: Hızlı yürüme şeritleri

"Gençlerin yüzde 69'u destekliyor"

06 Kasım 2015 15:35

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre; alışveriş yapan kişinin  en çok sinirlerinin yıprandığı kısmın ‘yavaş yürümek zorunluluğunda olma’ olduğu ortaya çıktı ve  Liverpool kentinde buna karşı bir proje geliştirildi. Argos mağazası, bu verilerden yola çıkarak ‘hızlı yürüme yolu’ adını verdiği uygulamayı hayata geçirdi.

Bu yol, Liverpool’da bulunan Argos mağazasının dışında bulunuyor ve insanların alışveirş hızını artırmak için düşünülmüş.

Londralı’nın haberine göre; Argos şirket yetkilisinin yaptığı açıklamada, "Bu alan sayesinde alışverişlerini hızlı ve efektif bir biçimde halletmek isteyen Liverpoollu’ların yavaş yürüyen, kaldırımda telefonla konuşan, vitrinlere baktığı için yavaşlayan ya da sadece öylece durup yolu işgal eden kişilerle muhattap olmak zorunda kalmayacaklar" ifadelerini kullandı.

“Hızlı yürüme şeritleri” ile ilgili yapılan anketlerde bu çözüme en çok ilgi gösteren kitlenin gençler olduğu gözlemlendi. Anketlere katılan gençlerin yüzde 69’u projeyi desteklediklerini söylerken, 55 yaş üstü alışverişçilerin sadece yüzde 37’si projeye destek verdiklerini belirtti.

Uygulamanın İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde uygulanıp uygulanmayacağı ise merakla konusu oldu.

Sosyal medyada da büyük destek alan Yürüme Şeritleri projesinin, Londra'da da uygulanmasını isteyen büyük bir kitle olduğu görüldü.

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