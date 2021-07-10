Yavaş: Bizden öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık; benden aynı şeyi yapmamı beklemeyin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kent Konseyi'ne katılan bazı gruplarla ilgili, ‘bu insanların burada ne işi var’ gibi sözleri de duyduk. Bizden öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık. Lütfen benden aynı şeyi yapmamı beklemeyin. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Ben bunda kararlıyım” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, sivil toplum kuruluşları, paydaşlar ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde kent gündemine ilişkin kararlara imza atan Ankara Kent Konseyi genel kurulunu gerçekleştirdi. Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

“Kenti hep birlikte yöneteceğiz”

Yavaş burada yaptığı konuşmada Ankara Kent Konseyinin çalışmalarından örnekler verdi. “Ankara Kent Konseyinde tek bir siyasi parti ve anlayıştan değil her görüşten insanın bir araya geldiğini, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğünü biliyor ve bundan mutluluk duyuyorum” diyen Yavaş, “Kent Konseyine katılan bazı gruplarla ilgili, ‘bu insanların burada ne işi var' gibi sözleri de duyduk. Bizden öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık. Lütfen benden aynı şeyi yapmamı beklemeyin. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Ben bunda kararlıyım. Ankara için söyleyecek sözü olan herkes mutlaka ve mutlaka söylemeye devam etsin” diye konuştu.

“Başarı hikayesini ortak akıl ile yazacağız”

Asıl mücadelenin genel kuruldan sonra başlayacağını ifade eden Başkan Yavaş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu kent için değer üretecek, müzakere zemini oluşturacak herkese kent konseyinin kapısı açık olmaya devam edecektir. Ve tüm bunları sağladığımızda kazanan Ankara ve Ankara'nın ortak aklı olacaktır. Ankara'nın şanlı bir tarihi, özgün değerleri, kendi kültürü vardır. Geriye bir tek, geleceğine dair başarı hikayesi yazılması kalmıştır. O başarı hikayesini ise kentimiz ve kentlimiz, birlikte ortak akıl ile yazacaktır.”