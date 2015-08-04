Yatta Picasso tablosu ele geçirildi

Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait bir tablo Korsika Adası'ndaki bir yatta ortaya çıktı. Fransız gümrük yetkilileri, ele geçirilen tablonun ünlü ressama ait "Bir genç kızın başı" isimli eser olduğunu açıkladı.

Tablonun İsviçre'ye götürülmesinin planlandığı, gümrük görevlilierinin dikkatini de bu nedenle çektiği ifade edildi. Alman haber ajansı muhabirlerinin aktardığına göre, Calvi kentindeki yat limanına giden Fransız görevliler buradaki bir yatta bulunan tabloya el koydu.

Söz konusu eserin İspanya kültür mirası kategorisinde değerlendirildiği belirtildi. Bölgedeki muhabirlerin aktardıklarına göre, yatın kaptanı eserin ülke dışına çıkarılmasını yasaklayan 2015 yılına ait mahkeme kararını da yanında bulunduruyordu.

Fransız medyasındaki haberlerde, eserin bir İspanyol bankasının eski genel müdürlerinden birine ait olduğu öne sürülüyor. 2012 yılında da eserin İngiltere'ye götürülmesi için başvuruda bulunulduğu ancak İspanya hükümetinin bu başvruyu reddettiği iddia ediliyor.