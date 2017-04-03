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Yaşam

Yatarak para kazanacak erkekler aranıyor

Fransa'da iki ay boyunca yapılacak bir araştırmada 24 erkeğe 64 bin lira ödenecek

03 Nisan 2017 21:37

Fransa’da bir araştırma için iki ay boyunca yatacak 24 erkeğe 64 bin lira ödenecek.

Fransa’da ‘ağırlıksızlık durumu’nun astronotların vücudunda ne gibi etkiler yarattığını araştıran Tıp Enstitüsü ve Uzay Fizyolojisi Kliniği MEDES, iki ay boyunca yatacak kişiler arıyor.

Astronotların yer yüzüne döndüklerinde vücutlarında oluşabilecek komplikasyonları önlemek için gerçekleştirilecek araştırmada, 2 ay boyunca gece gündüz yatacak kişilere 16 bin euro (62 bin TL) ödenecek.

Başın hafif aşağıda olacağı yatış pozisyonundan dolayı bu 60 günlük sürenin daha uzun hissedilmesi de mümkün.

20-45 yaş arası erkekler arasında seçilecek 24 kişinin hiçbir sağlık probleminin olmaması ve sigara kullanmıyor olması gerekiyor. Ayrıca vücut endeksinin de 22 ila 27 arasında olması, sportif ve alerjik bir hastalığının da bulunmaması başvuru şartları arasında yer alıyor.

 

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