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Yaşam

Yatak odasında romantizmin sırrı nedir?

Konuyla ilgili yaptığı açıklamayı araştırma ekibinin lideri Dr. Müllensiefen yaptı

24 Ekim 2012 18:57

İngiltere’de yapılan araştırmada çiftlerin birlikte vakit geçirecekleri romantik anlara hazırlanırken en çok dikkat ettikleri şeyin doğru müzik seçimi olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin Londra kentinde bulunan Goldsmiths Üniversitesi’nde kadın-erkek ilişkileri üzerine yapılan araştırmada çiftlerin romantik anlarını paylaşacağı özel bir geceye hazırlanırken en çok fonda çalacak müziğe önem verdikleri ortaya çıktı.
 
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre dinledikleri müzik çiftleri seksten önce birbirlerine dokunmaktan daha çok etkiliyor.
 
Çalışmayı yürüten ekibin lideri Dr. Müllensiefen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
 
“Bu araştırmada yatak odalarında dokunma ve koku alma gibi duyulardan etkilenen çiftlerin müzik dinlemekten de en az diğerleri kadar hoşlandığı ortaya çıktı.”
 
Araştırmaya katılan çiftlerin en çok etkilendikleri şarkıların ise başrollerinde Patrick Swayze ile Jennifer Grey’in yer aldığı 1987 yapımı “Dirty Dancing” filminin soundtrack albümünde yer alanlar olduğu açıklandı.
 

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