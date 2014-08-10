T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yatağını ateşe veren hasta, hastane boşalttırdı

Doğubayazıt ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar, başka hastanelere kaldırıldı

10 Ağustos 2014 11:02

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, özel bir hastanede psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören hasta, odadaki yatakları ateşe verdi. Çıkan yangın nedeniyle çalışanlar ve hasta yakınları, hastaları tahliye etti.

Alınan bilgiye göre, hastanenin ikinci katında psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Hatice E., odanın kapısını kilitleyerek yatakları ateşe verdikten sonra bileklerini kesti.

Kapı kırılarak alevler arasından çıkarılan Hatice E. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra polise teslim edildi.

Yangın nedeniyle çalışanlar ve hasta yakınları, hastaları tahliye etti. Daha sonra olay yerine gelen ambulanslara taşınan hastalar, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın başka katlara sıçramadan söndürülürken ikinci kat kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER

hastaneyangınhastane boşaltıldıyatağını ateşe verdipsikolojik tedavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24