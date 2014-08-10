Yatağını ateşe veren hasta, hastane boşalttırdı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, özel bir hastanede psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören hasta, odadaki yatakları ateşe verdi. Çıkan yangın nedeniyle çalışanlar ve hasta yakınları, hastaları tahliye etti.

Alınan bilgiye göre, hastanenin ikinci katında psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Hatice E., odanın kapısını kilitleyerek yatakları ateşe verdikten sonra bileklerini kesti.

Kapı kırılarak alevler arasından çıkarılan Hatice E. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra polise teslim edildi.

Yangın nedeniyle çalışanlar ve hasta yakınları, hastaları tahliye etti. Daha sonra olay yerine gelen ambulanslara taşınan hastalar, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın başka katlara sıçramadan söndürülürken ikinci kat kullanılamaz hale geldi.