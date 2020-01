Yatağan'da sendika özelleştirmeyi kabul etti, eylemler sona erdi

TES-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, ihaleyi alan firmayla işçilerin lehine sözleşme imzalayarak anlaşmaya varıldığını açıkladı. Özelleştirmeyi engelleyemediklerini belirten Erçelik; mevcut kazanımların korunduğunu, herhangi bir enerji ve maden işçisinin işten çıkarılması halinde tekrar meydana ineceklerini söyledi. Birliktelik çağrısı yapan Maden-İş Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin de işçilerin taleplerinin kabul ettirildiğini belirtti.

Denizli merkezli Bereket Enerji bünyesindeki Elsan Elektrik'in devir için istenilen ihale miktarını yatırıp hafta sonuna kadar işyerinde devir-teslim yapılacağını belirten Yatağan Termik santrallerinde çalışan 750 enerji işçisi ile Yatağan Kömür İşletmesi'nde çalışan 700 madenci 5 gün boyunca eylem yaparak tepkilerini dile getirdi. Dün anlaşmaya varıldığı açıklanması üzerine nizamiye girişlerindeki iş makinalı barikatları dağıtan işçiler, eyleme son verdi.

Beraberlik vurgusu

Doğan Haber Ajansı’ndan Cavit Yıldırım’ın haberine göre, bu sabah saatlerinde Termik Santral nizamiyesinde toplanan enerji ve maden işçilerine; Tes-iş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ve Maden-iş Şube Başkanı Süleyman Girgin, süreç hakkında bilgi verdi. Sendika başkanları özelleştirmeyi durduramadıklarını ancak gelinen noktada işverenle anlaşma sağlayarak mevcut kazanımlarını koruduklarını açıkladı. Bundan sonraki beraberliklerinin daha önemli olduğunun altını çizen Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Sevinemiyoruz. Konuşurken bile ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Türkiye'nin koşulları ve şartları belli. Bizler elimizden geldiğince, gücümüz neyse hep birlikte bunu başardık. Vicdan anlamında rahatız. Hep beraber bu mücadeleyi yaptık. Bundan sonraki beraberliğimiz daha önemli. Birimizin başına bir şey gelirse, enerji ve maden işçileri yine yollardayız. Yine sokaklardayız, yine alanlardayız. Bu sessizlik bize yakışmaz arkadaşlar. Enerji ve maden işçileri bir elmanın yarısıdır. Birisinin burnu kanarsa onun da kanar. Eğer buradan bir tane enerji işçisi kardeşim, bir tane maden işçisi kardeşimiz işten çıkartılırsa hep birlikte yine bu alanlardayız. Bu alanlardayız, korkan namussuzdur, korkan şerefsizdir" dedi.

Her şey işçilerin bilgisinde yapıldı açıklaması

Hayatın devam ettiği sürece mücadelenin bitmeyeceğini söyleyen Maden-İş Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin, "Mücadele bitmez, mücadele azim ve kararlılığı bitmez. İşyerlerinde oy birliğiyle karar alarak veya hatta sendikaya yetki vererek bundan sonraki süreçte bu işyerlerinin örgütlü, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli, özlük haklarının korunduğu bir şekilde mücadeleye yeni bir evre ekleyerek devam edelim diye karar verdiğinizde; firma yetkililerinin görüşme teklifini kabul ettik. Yönetimler olarak komisyonlar birlikte masaya oturduk, sizlerin haklı taleplerini dile getirdik. Bu noktadan sonra bu talepler gerçekleştiğinde bu barikatlar açılır ama bu talepler gerçekleşmediğinde bu barikatlar açılmaz her şeyi göze alırız dediniz" diye konuştu.

‘İşçinin taleplerini kabul ettirdik’

Girgin, "Hepinizin ortak mutabakatı ile gelinen noktada bu protokol imza altına alınsın dedik. Şirket yetkililerine de söyledik. Bu protokolün hiç önemi yok aslında dedik. Bir kağıt parçası. Bu ülkede en iyi yasaları dahi çıkarsanız, uygulanmadıktan sonra hiçbir önemi yok dedik. Bu protokol Türkiye'deki, her türlü yasanın üstündedir dedik. Çünkü bunun arkadaşın da işçinin iradesi var dedik. Hadi bakalım bu protokolün bir maddesini de uygulamayın da görelim dedik. Mücadele her zaman her koşulda devam edecektir, devam etmelidir. Asıl kayıp ne zaman olurdu biliyor musunuz? Bütün bu mücadelenin sonun da hiçbir kazanım elde edilmeden dağılmış olsa idik, asıl kayıp o zaman olurdu. Yatağan mücadelesi enin de sonunda meyvesini vermiştir. Yüzde 100 çıktığı yolda belki sonuç alamamıştır ancak meyvesini vermiştir. İşçinin gücü buradayken, halkın desteği buradayken o hava içerisinde işveren görüşme teklifi etmiş, sizler burada mücadele ederken, emek dostları çadırda ve kömürde bu eyleme destek verdiği anda elimiz daha da güçlenerek masaya oturmuşuzdur ve işçinin taleplerini kabul ettirdik. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Açıklamaların ardından vardiyası olan işçiler göreve diğerleri evlerine dağıldı.

İmzalanan protokolde neler var?

İhaleyi alan firma ile söz konusu sendikalar arasında imzalanan protokol şöyle;

"Protokolde; devir tarihi itibarı ile santralde çalışmakta olan işçilere, devir tarihine kadar işlemiş kıdem ve ihbar tazminatları ile birikmiş yıllık izin ücretleri işveren şirket tarafından ödenecek ve işçilerin şirket bünyesinde çalışmaya devam edecek şekilde kazanılmış hakları korunarak iş akitleri yenilenecektir. Çalışanların iş güvencesi mevcut hakları korunarak mevzuat gereği garanti altına alınacaktır. İşçiler, haklı ve geçerli neden olmaksızın işten çıkartılmayacaktır. Bu uygulama kapsamındaki işçilerin ödemiş oldukları askerlik borçlanma süresi, çalışanın emekliliği hak ettiği tarihte kıdem süresine eklenecektir. Asıl işte taşeron işçisi çalıştırılması konusunda Mevzuat hükümleri uygulanır. Santralde asıl işte çalışan sendika üyesi taşeron işçiler şirket bünyesine alındığında bu işçilere yapılacak ek protokol hükümleri uygulanır. Bu süreç 28.02.2015 tarihine kadar sonuçlandırılır. Nitelikleri itibarıyla hizmetine ihtiyaç duyulanlar dışında santralden emekli olan personel tekrar işe alınmayacaktır. İşçinin talebi halinde işveren iş akdini fesheder. Fesihle birlikte TİS'den doğan hakların tümü (kıdem, ihbar, izin) nakden öder. İşletme yöneticilerinin çalışanlar ile barışık kimselerden seçilmesine özen gösterilecektir. Yardımcı işler dışında asıl işlerde, taşeron işçileri çalıştırılması hususunda ilgili mevzuata uyulacaktır. Taraflar, gerçekleştirecekleri uygulamalarda güncel mevzuata uygun hareket edeceklerdir. İşyerine zarar verilmemesi, Santral faaliyetlerinin devamı, çalışanların, santralin ve/veya İşverenin zarara uğratılmaması, can ve mal güvenliğinin korunması konusunda üyelerin yasal çerçeve dışına çıkmaması için sendika tarafından uyarılar ve gereği yapılacaktır. Sendika ile işveren iyi niyet çerçevesinde görüşmelere devam edecektir. İşçilerin enerji iş kolunda faaliyet gösteren ve/veya enerji işyerinde asıl işe bağlı olarak çalışanların SGK girişleri enerji iş kolunda gösterilir. Lojman ücretleri Yeniköy ve Kemerköy lojman ücretleri esas alınarak makul seviyeye çekilecektir. Toplu İş Sözleşmesindeki yan hakların yevmiyede birleştirilmesi konusu ve net ücret ödenmesi konusu yeni dönem İTİS görüşmeleri sırasında müzakere edilerek sonuçlandırılacaktır."

Bereket Enerji de yayınladıkları basın açıklamasıyla sendikayla anlaşmaya vardıklarını duyurdu.