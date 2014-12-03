Yatağan'daki gergin bekleyiş 3'üncü gününde

Muğla'da Özelleştirme karşıtı eylemler yapan Yatağan Termik Santrali'nde çalışan 750 enerji işçisi ile bu santrale kömür temin eden linyit sahalarına kömür sağlayan Yatağan Kömür İşletmesi'nde çalışan 700 madenciden oluşan toplam 1450 işçinin eylemi üçüncü güne girdi. Denizli merkezli Bereket Enerji bünyesindeki Elsan Elektrik'in devir için istenilen ihale miktarını yatırdığını ve hafta sonuna kadar işyerinde devir teslim yapılacağını öğrenerek eylem kararı alan ve geçen pazar saat 23.00 sıralarında Termik santral ve kömür işletmelerinin girişini iş makineleri ile kapatarak kullanılmayan bant ve lastik yakarak beklemeye başlayan işçilerin bekleyişi sürüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ) işçilerinin de destek ziyaretinde bulunduğu Yatağan'a Teş- İş Sendikası çıkartma yaptı.

Vitamin desteği

Çeşitli grupların işçilere destek ziyareti sürürken; ziyaretlerden biri Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Muğla İl Başkanı Av. Burak Özbay'dan geldi. Soğuk geceyi üşümemek için varil içine yaktıkları ateşin etrafında geçiren işçilere 20 kasa portakal, greyfurt ve mandalina getiren ADD İl Başkanı Özbay, vitamin desteğinde bulundu.

Teş-İş Sendikası'ndan çıkarma

Direnişin üçüncü gününde Teş- İş Sendikası da Yatağan'a çıkarma yaptı. İstanbul, Aydın, İzmir, Kayseri, Zonguldak'ın Çatalağzı Şube başkanıyla bugün sabah saatlerinde Yatağan Termik Santrali'ne gelen Tes-iş Sendikası Genel Mali Sekreteri Sedat Çokol ve Tes- İş Genel Eğitim Sekreteri Feridun Yükselir, direniş çadırındaki işçilerle sohbet etti. Ardından işçilere seslenen Yükselir, "Arkadaşlar burada 444 günden bu yana tarih yazıyorsunuz. Direnişimiz Türkiye tarihindeki şanlı yerini aldı. Gaz yedik, cop, yedik dayak yedik ama yılmadık mücadelemizi sürdürdük. Biz sendika genel merkezi olarak işçilerimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Firma ile devir sözleşmesi imzalandı. Bu saatten sonra neler yapılır, ne yapabiliriz, birliğimizi bozmadan bunu belirleyeceğiz. Denişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Somalı enerji işçileri de Yatağan’da

Maden facianın yaşandığı Manisa'nın Soma İlçesi'nden; Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'de (SEAŞ) çalışan 45 enerji işçisi, Soma Tes- İş Sendikası Bedri Demiraslan ile birlikte Yatağan'a geldi. "Birlik mücadele zafer" ve "Silkele yatağan düşecekler" sloganları atan işçiler adına konuşan Demiraslan, Soma'daki enerji ve maden işçilerinin selamını getirdiklerini söyledi. Buradaki direnişin kendilerine ve ülkeye örnek olduğunu belirten Aslan, önceki gün işten çıkartılan 2 bin 831 madenciyi hatırlattı, "Özelleştirme cinayettir, en büyük örneği Soma'da işten çıkartılan işçilerdir" dedi.

Öte yandan; ilçe merkezinde jandarma ve polis ekiplerinin TOMA ve Çevik Kuvvet ekiplerinin olası bir müdahale için hazır bekletildiği görüldü.