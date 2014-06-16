Yatağan işçisi özelleştirmeye karşı iş bıraktı

Muğla Yatağan Termik Santrali önünde kurdukları direniş çadırında 274 gündür özelleştirmeye karşı mücadelelerini sürdüren enerji ve maden işçileri hükümete sert mesajlar verdi.

Yatağan Termik Santrali önünde toplanan yaklaşık bin 500 işçi, bugün saat 10.00 sıralarında santralin ana kumanda binasına doğru yürüyüşe geçti. "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Şalter inecek hükümet gidecek" sloganları atan enerji ve maden işçileri santral önünde bir süre sonra tekrar direniş çadırına dönerek eylemlerini sürdürdü.

'Bıçak kemiğe dayandı'

Tes-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Türk-İş Genel Merkezi'nin aldığı eylem planı çerçevesinde bir günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy santralleri ile kömür ocaklarında çalışan toplam 4 bin işçi iş bırakıyor. Eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz, bu sadece bir uyarı eylemidir. Hükümete buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra doğabilecek tüm olaylardan hükümet sorumludur" dedi.

'Burada yaptığımız eylem, hükümete uyarıdır'

Maden-iş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin ise, eylemlerini sertleştirerek devam ettireceklerini belirterek, "Bugün burada yapmış olduğumuz eylem bir uyarıdır. Yaklaşık 10 aydan bu yana devam eden mücadelemize hükümet cephesinden hep sert karşılık aldık. Unutulmamalıdır ki, bizler olmazsak bu santraller çalıştırılamaz. Askerleri ve polisleri bu işi yapamaz. Biz mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.