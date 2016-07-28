YAŞ'ta kapıda ilk kez asker değil, polis bekledi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından tarihi öne çekilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, ilk kez Genelkurmay Karargâhı dışında, Çankaya Köşkü'nde toplandı. YAŞ üyesi komutanların yanında emir subaylarının yer almadığı görülürken, Köşk'te yapılan toplantıda kapıda asker yerine polisler bekledi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Yıldırım başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'i ziyaretinin ardından şura üyeleri Çankaya Köşkü'ne geçti. Şura üyelerinin toplantı için hazırlanan salonda yerlerini almalarının ardından Yüksek Askeri Şuranın olağan toplantısı başladı.

Masadaki tek korgeneral

Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk kez başkanlık ettiği YAŞ toplantısında Fikri Işık da Milli Savunma Bakanı olarak ilk kez yer aldı.

Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele de katılıyor.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilenlerin arasında yer alan eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine atanan Temel, masadaki korgeneral rütbeli tek isim.

Darbe girişimi sırasında rehin alınan ve ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre GATA'da tedavi gören Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mendi de toplantıya katılıyor.

YAŞ Toplantısı'nda ilkler yaşanıyor

Böylece daha önce Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı, ilk defa karargah dışına taşınmış oldu. Genelkurmay'da yapılan toplantılarda salon dışında iki asker beklerken, Köşk'te yapılan toplantıda asker yerine polis beklediği görüldü.

Emir subayları yok

Her YAŞ toplantısı öncesi gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretinde de bu kez dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Bu yıl YAŞ üyesi komutanlarının emir subaylarının yer almadığı görüldü.



Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi ve atamanın ele alındığı şuranın en önemli gündemini ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi oluşturacak. Toplantıda FETÖ'nün TSK'da yapılanma çalışmaları da ele alınacak.

Bir gün sürecek

Daha önceki yıllarda 3 gün süren şura çalışmaları Başbakan Yıldırım'ın açıklamasına göre bir günde tamamlanacak. Şura kapsamında alınan kararların CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Öte yandan toplantı dolayısıyla Çankaya Köşkü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bir polis helikopteri Çankaya Köşkü üzerinde uçarken köşk çevresinde özel harekat polislerine ait zırhlı araçlar bekledi.



"İkinci kurtuluş mücadelesinden zaferle çıktık"



Başbakan Binali Yıldırım, Anıtkabir özel defterine şu mesajı yazdı:



"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurduğun TürkiyeCumhuriyeti'ni daima yüceltip, istiklal ruhuna sadık kalarak ülkemizi istikbale, emniyet ve güven içinde taşıma azmindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de demokrasiye ve milli iradeye sadakatle bağlı olarak ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Türkiye 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiç bir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır. Milyonlarca insanımız gözünü kırpmadan şahadede koşarken milli mücadeledeki istiklal ruhunu koruduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Devletimize milletimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü kasteden bütün terör örgütlerini bertaraf edeceğimiz muhakkaktır.

2016 YAŞ çalışmalarının ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim ki; bu millet kıyamete kadar dimdik ayakta kalacak, bu vatan dünya varoldukça bütünlüğünü koruyacak, bu bayrak kanımızın son damlasına kadar göklerde dalgalanacak. Bu ezanlar bu semalarımızda sonsuza kadar yankılacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhun şadolsun"