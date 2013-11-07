Yassıada, 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' oldu

İl Genel Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada; Adalar İlçesi'ne bağlı olan ve darbeyle anılan Yassıada'nın isminin "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak değiştirilmesi yönündeki teklifin oy birliğiyle kabul edildiği, böylece Türkiye'de darbe izlerinden birinin daha silindiği bildirildi.

Açıklamada, teklifin Meclis'te görüşülmesi sırasında söz alan İl Genel Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Remzi Aydın'ın, Yassıada'nın, 1960 darbesinden sonra demokrasi şehitlerinin yargılandığı bir ada olarak ülke tarihine geçtiğini belirterek şu ifadelere yer verildi:

"İktidarı ve muhalefetiyle, demokrasi tarihimizde kara bir süreci teşkil eden adadaki yargılamalar ve akabindeki idamlar, milletin hafızasında daha olumlu noktaya çekilmesi için, İl İdare Kurulunun kararı bizce uygundur. Yerinde bir karardır. Biz uygun görüş veriyoruz.

Karar oy birliğiyle alındı

Oylamaya muhalefet sözcülerinin de uygun görüş verdiği belirtilen açıklamada, alınan kararla, adada demokrasi müzesi yapılması konusundaki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarının taçlandırılmış olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu'nun 2 Ekim'de aldığı Yassıada'nın isminin değiştirilmesi ile ilgili kararın İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından 5 Kasım'da İl Genel Meclisi'ne, idari teklif olarak gönderildiği, teklifin bugünkü oturumda gündem dışı olarak Meclis'e sunulduğu ve oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.