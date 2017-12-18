Yasmin Levy, doğum gününü İstanbul’da hayranlarıyla kutlayacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, 23 Aralık\'ta İstanbul’da vereceği konserde doğum gününü de kutlayacak.

Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy, Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile 23 Aralık’ta Zorlu PSM\'de sevenleriyle buluşacak. 23 Aralık 1975 doğumlu sanatçı, İstanbul konserinde 42’nci yaşını Türk hayranları ile birlikte kutlayacak. Yeni yaşına İstanbul’da girecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Levy, sahnesinde şarkıcı Koray Avcı\'yı da ağırlayacak ve düet yapacak.

“KORAY AVCI İLE ARAMIZDA OLDUKÇA İYİ BİR BAĞ OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Yasmin Levy, Koray Avcı’nın çok yetenekli bir müzisyen olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\'\'Zeki Müren, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses dinleyerek büyüdüm. Güçlü ve derin seslere sahip müzisyenleri seviyorum. Bu gelişimde bir kat daha fazla heyecanlıyım, çünkü Koray Avcı ile bir ortak çalışma planlıyoruz. Çok yetenekli bir müzisyen ve birlikte sahne alacağımız için de oldukça mutlu ve heyecanlıyım. Koray Avcı\'yı kendime oldukça benzetiyorum. İkimiz arasında oldukça iyi bir bağ olduğuna inanıyorum. Sürprizlerimizi bekleyin.\'\'

BATI MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARIYLA DOĞUNUN RİTİMLERİNİ HARMANLIYOR

6 yaşında piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy, WOMEX 2002’de ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses’in de aralarında olduğu birçok isimle çalışan Levy, batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz bir tarz oluşturuyor.

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