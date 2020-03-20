Yasmin Erbil "Yeter seni mi çekeceğiz" diyen arkadaşlarından şikâyetçi oldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil "Yeter seni mi çekeceğiz" diyen arkadaşlarından karakola giderek şikâyetçi oldu.

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, arkadaşlarını ihbar etti.

Günaydın'da yer alan habere göre; Olay, 9 Ocak günü Emirgan'da bulunan lüks bir kafede meydana geldi. Babasının taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye kaldırılmasıyla morali bozulan Yasmin Erbil, kendisini iyi hissetmediği o gün arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde babasının durumu tekrar aklına gelen Erbil, gözyaşlarına hâkim olamadı. Erbil ağladığı sırada "Yeter seni mi çekeceğiz?" diyen arkadaşlarını karakola şikâyet etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.