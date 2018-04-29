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Yaşam
BBC Türkçe

Yaşlılara hem kemiklerini hem psikolojilerini koruma tavsiyesi: Dans edin

Trinity Laban Müzik ve Dans Konservatuvarı'nın Dans Bilimi Bölümü Başkanı Emma Redding, yaşlıların dans etmelerinin hem kemiklerini hem de psikolojilerini korumaya faydalı olacağını açıkladı. Redding'e göre dans, yaşlıların düşmesinin önüne geçebilir.

29 Nisan 2018 20:30

Trinity Laban Müzik ve Dans Konservatuvarı'nın Dans Bilimi Bölümü Başkanı Emma Redding, yaşlıların dans etmelerinin hem kemiklerini hem de psikolojilerini korumaya faydalı olacağını açıkladı.

"Dans ettiğiniz zaman normalde almadığınız fiziksel riskler alırsınız. Beden ağırlığınızı sağa-sola, öne-arkaya kaydırarak normalde yürürken yapmayacağınız hareketler yaparsınız" diyen Redding, bunun yaşlıların günlük hayatta hareket ederken kendilerine güvenlerini artıracağını ve bilek problemlerinin önüne geçeceğini belirtti.

The Times gazetesinden Tom Whippie'nin haberine göre Redding, dans etmenin yaşlılarda düşmenin önüne geçebileceğini söyledi.

Yaşlıların düşme kaynaklı rahatsızlıklarının İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi'ne yıllık yükü 2 milyar sterlin (yaklaşık 9 milyar TL) civarında.

Cheltenham Bilim Festivali'nde konuşan Redding dans etmenin psikolojik faydalarına da dikkat çekerken "Bu insanların arasında aylardır kimsenin dokunmadığı kişiler de var ve fiziksel temas onların özgüvenini artırabilir" dedi.

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