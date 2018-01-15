Yaşlı kadının dövülüp gasp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan torun ve arkadaşı serbest bırakıldı

Denizli'nin Çal İlçesi'nde yalnız yaşayan Ümmü Coşdan'ın (75), oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyerek su içme bahanesiyle evine giren bir kişi tarafından dövülüp, boynundaki altının gaspıyla ilgili, kadının torunu Mustafa T. (25) ile arkadaşı Durmuş M. (28), gözaltına alındı. Torun Mustafa T. ile arkadaşı Durmuş M., tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 kişinin de arandığı belirtildi.

Geçen çarşamba günü, Çal İlçesi'nin Akkent Mahallesi'nde yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torun sahibi Ümmü Coşdan, oğullarının arkadaşı olduğunu söyleyip bir bardak su isteyen bereli bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırdan Coşdan'ın boyunundaki altınını da çalmıştı. Yakınları tarafından bulunan Coşdan, götürüldüğü hastanede dudaklarına 15 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilmişti.

Torunu gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki şüpheli kişiler başta olmak üzere aile yakınlarını incelemeye aldı. Mahalledeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan soruşturma kapsamında, feci şekilde dövülen Ümmü Coşdan'ın torunu Mustafa T. ile arkadaşı Durmuş M., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Coşdan'ın torunu Mustafa T.'nin azmettirici olduğu, arkadaşının ise gaspçıyı ayarladığı ileri sürüldü.



Jandarma gaspçıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, bugün savcılığa sevk edilen torun Mustafa T. ile arkadaşı Durmuş M., ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mustafa T. ile arkadaşı Durmuş M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.