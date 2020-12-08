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Yaşam

Yaşlı çift, 5 gün arayla Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

08 Aralık 2020 18:17

Kayseri'nin Develi ilçesinde, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Şükrü Acer (82) ve Safiye Acer (80) çifti, 5 gün arayla hayatını kaybetti.

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