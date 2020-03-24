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Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

24 Mart 2020 13:25

Adana'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından, askeri kamuflaj giyen yaşlı bir vatandaşın bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak komando marşı okuduğu görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Sarıçam ilçesindeki Yeşil Bulvar'da otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş, kaldırımdaki bir ağaçta askeri kamuflajlı yaşlı bir kişinin bacaklarıyla ağaca ters asıldığını görünce otomobilini yavaşlattı.

Yaşlı adamın komando marşı söylediğini fark eden vatandaş, cep telefonuyla görüntülemeye başladı. "Her şey vatan için", "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağıran yaşlı adamla sohbet eden vatandaş, "Hacı, her şey güzel de Koronavirüs diye bir şey var" diye tepki gösterdi.

Yaşlı adama kaç yaşında olduğunu soran vatandaş, "16" cevabını aldı.

TIKLAYIN - Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı olan yaşlıları videoya alıp sosyal medyada yayınlayanlara böyle tepki gösterdi

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