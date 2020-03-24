Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı olan yaşlıları videoya alıp sosyal medyada yayınlayanlara böyle tepki gösterdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs, birkaç ay içinde 11 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Ölenlerin çok büyük bir bölümü yaşlı insanlardan oluştuğundan dolayı geçen günlerde Türkiye'de 65 yaş üstü insanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasakla birlikte sosyal medyada da yaşlı bireylerin sokağa çıkma talepleri videoya alınıp yayımlanmaya başladı. Sosyal medyada pek çok alay videosu yayımlanırken söz konusu duruma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi. Soylu, 65 yaş üstü bireylere, "Koronavirüs'e karşı alınan '65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı'65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" diye seslendi.

Türkiye'de 65 yaş ve üstüne Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından birçok yerde sokağa çıkma yasağı olan yaşlılar, çeşitli şekillerde telefona kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece Koronavirüs'ten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” ifadelerine yer verdi.