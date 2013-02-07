Yaşlı adam 6 saat acil kapsında bekletildi

24 yıl önce kalp krizi geçiren ve İsviçre'de baypass ameliyatı olan Latif Bülbül, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilin önünde 6 saat bekletildi.

Ağlayarak görevlilere, ‘dayanamıyorum lütfen beni içeri alın’ diye yalvaran Latif Bülbül sonunda isyan etti. ‘Ambulans çağırın ya da taksiyle beni gönderin’ dedi. Bunun üzerine 2 güvenlik görevlisi yaşlı adamı ‘insanları rahatsız etme’ diyerek taksiye bindirmek üzere hastane dışına çıkarmak istedi. Acilde bekleyen diğer hastaların müdahalesiyle görevlilere engel olundu.

Serkan Ocak'ın radikal.com.tr'de yer alan habere göre, 2 çocuk sahibi Latif Bülbül, gündüz saat 13.30’da rahatsızlanarak ambulans çağırdı. Bir süre önce bakıcısı ayrılan ve evinde tek başına yaşayan yaşlı adam Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Ancak acilin dolu olduğunu belirten görevliler, yaşlı adamın acilin önünde beklemesini istedi.

‘Yer yok acilin önünde bekle dediler'

Bülbül, bir tekerlekli sandalyenin üzerinde beklemeye başladı. Sürekli görevlilere muayene olmak istediğini anlatan Bülbül’ün hasta kayıttan numara almadığı öğrenildi. Bülbül olayın devamın şöyle anlattı:

“Ambulansla geldim. Yer yok acilin önünde bekle dediler. Yürüyemedim, fiş almadım. Sonra bir beyefendi yardımcı oldu fiş aldım. Saat 13.30 gibi hastaneye geldim. 5 saatten fazladır bekliyorum.”

‘Lütfen beni alın, saatlerdir bekliyorum'

Yaşlı adam sırasını aldı ancak önünde en az 50 kişi vardı. 17.30 sularında gördüğüm Latif amca, bir saat sonra görevlilere bağırmaya başladı. Bir ara birinden yardım isteyerek geldiği acil kapısının önünde gözleğinin düğmelerini açarak hemşirelere bağırdı. Ağlamaklı bir tonla ‘lütfen beni alın, saatlerdir bekliyorum, dayanamıyorum’ diyen yaşlı adama güvenlik görevlileri sırasını beklemesini söyledi. Bir günvelik görevlisi ‘Ben doktor değilim, ne yapayım’ diye cevap verdi. Ardından Bülbül’ün ‘O zaman beni ambulansla evime gönderin bari’ demesi üzerine sinirlenen 2 güvenlik görevlisi yaşlı adamı dışarıya çıkarmaya çalıştı. ‘İnsanları neden rahatsız ediyorsun, bak sıran da yaklaştı’ diyen güvenlikçileri diğer hastalar engelledi. Yaşlı adam bir süre sonra acile muayeneye alındı. Müşaade altına alınan Latif Bülbül, şunları söyledi: “2 çocuğum var biri Bursa’da mimar, diğere havaalanında çalışıyor. Onlara haber vermedim. 4 torunum var. Üzülmesinler istedim. Evde bakıcı vardı. Çıktı, yenisi bugün gelecekti. Ambulansla buraya geldim. Ben 24 yıl önce İsviçre’de ameliyat oldum. Burada insana hiç değer vermiyorlar...”

Yaşlı adam şu anda acil serviste müşahade altında tutuluyor...