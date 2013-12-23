Yaşlanmayı tersine çeviren kimyasal bulundu

Amerikalı bilim insanları hayvanlarda yaşlanma sürecini geri çevirmeyi başardı. Araştırmacılar farelerin kaslarını gençleştirmek için bir tür kimyasal kullandı.

Farelerin kaslarında görülen değişimin insanlarda 60 yaşında bir kişinin kaslarının 20 yaşındaki haline dönmesine eşit olduğu söyleniyor. Ama deneyde kas kuvvetinde bir değişikliğe rastlanmadı.

BBC Türkçe'nin Cell dergisinde yayınlanan makaleye dayandırdığı haberine göre, araştırmacılar yeni bir yaşlanma mekanizması keşfettiklerini ve bunu tersine çevirmeyi başardıklarını yazdı.

Başka araştırmacılar da bulguların "heyecan verici" olduğunu söyledi. Harvard Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, geri dönüşü olmadığı düşünülen yaşlanmanın aslında bazı kısımlarının tersine çevrilebileceğini gösterdi.

Araştırmanın odaklandığı NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) adlı kimyasalın hücrelerdeki seviyesi zamanla düşüyor.

Ekibin araştırması, bu düşüşün hücrelerin enerji sağlayıcısı mitokondrinin çalışmasını zorlaştırdığını ve dolayısıyla düşük enerji ve yaşlanmaya yol açtığını gösterdi.

Deneylerle farelere NAD'a çevirebildikleri bir kimyasalın verilmesi yoluyla NAD seviyesinin arttırılmasının zamanın etkilerini tersine çevirebildiği gösterildi.

İki yaşındaki farelere bir hafta boyunca 'gençlik ilacı' verilmesinin ardından kasları mitokondri çalışması, kas israfı, enflamasyon ve insülin direnci bakımından altı aylık farelerinkine benzedi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Ana Gomes, bunun çok önemli bir keşif olduğunu söylüyor. Kendisi, daha uzun süreli bir tedavinin ardından kas gücünün de yerine gelebileceğine inanıyor.

Tedavi mi?

Ama bu ilaç kendi başına bir 'yaşlanma tedavisi' değil. DNA'nın zaman içinde zarar görmesi veya telomerlerin kısalması hiçbir zaman tersine çevrilemeyecek.

Dr. Gomes "Yaşlanmanın birçok etkeni olduğundan ortada tedavi edilecek tek bir unsur yok. Tüm yaşlanma etkenlerini tedavi etmek de bu yüzden oldukça zor." dedi.

Araştırma ekibi 2015 yılında klinik deneylere başlamak istiyor. Ama Dr. Gomes bu tedavinin insanlarda uygulanması için daha çok zaman olduğuna dikkat çekiyor.

Londra'da bulunan Kings College'den Prof. Tim Spector "Yaşlanma sürecinin bazı kısımlarının tersine çevrilebilir olduğu bulgusu oldukça heyecan verici. Ama fareler üzerinde yapılan deneylerle insanlarda yan etki bırakmayacak şekilde yaşlanmanın gerçekten de geri alınabileceğini kanıtlamak arasında büyük fark var." dedi.