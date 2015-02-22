Yaşlanmayı önlemek için kişiye özel kan kremi üretildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dorchester Oteli, müşterilerine özel yaşlanma karşıtı krem üretiyor. Alman tabip Barbara Sturm tarafından keşfedilen krem için önce müşterinin kan örneği alınıyor ve 6 saat boyunca 37 derecede bekletiliyor. Kan bu müddet içerisinde kendini yenileyen proteinler üretiyor. Bu proteinler özel bir şırınga ilee kandan ayrıştırılarak özel kreme enjekte ediliyor. Vampir kremi sonrası gün müşteriye teslim ediliyor.

Ünlüler kullanıyor

Milliyet'te yer alan habere göre, insanın kendi kanından üretilen kremin satış maliyeti ise tam 950 sterlin . Tanınmış Kişiler tarafından sıkça ziyaret edildiğini belirten Tabip Sturm, Tom Cruise ve Jada Pinkett Smith'in gözenekleri küçülten ve cildin kolajen imalatını artıran bu kremi düzenli olarak kullandığını ifade ediyor. Sturm henüz bir çok ünlünün de bu ürünü kullandığını ancak bir tabip olarak onların isimlerini izah etmek istemediğini belirtti.