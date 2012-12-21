Yaşlanmayı geciktirecek formül

Bilim insanları yaşlanmayı geciktirecek bir formül geliştirdi. Fareler üzerinde uygulanan ve olumlu sonuç veren formülün, insanlar üzerinde de uygulanabilmesi umuluyor.

Cell Metabolism (Hücre Metabolizması) dergisinin Aralık sayısında yayınlanan bulgular, 4 milyon bebekten birinde görülen nadir bir hastalık olan "Progeria"nın, erken yaşlanmaya ışık tutacak nitelikte olduğu saptandı.

Progeria, çocuklarda bir yaşından sonra anlaşılabiliyor. Zihinsel gelişimleri normal olan çocuğun, bedensel gelişimlerinde durma meydana geliyor. Vücutlarında yağ kaybetmenin de görülmesinin yanı sıra, saç dökülmesi, ve cilt kırışıklığı gibi sonuçlar gözlemleniyor.

Yaşlılarda olduğu gibi, bu kişilerde de kalp hastalıkları ve yol açan eklem sertliği ve plak birikimi görülüyor. Bir çoğu 20 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları, insan hücresindeki çekirdekte bulunan Lamin A proteininin geçirdiği bir mutasyonun, hücrelerin onarımını engellediğini ve bunun da yaşlanmanın hızlanmasına neden olduğunu tespit etti.

Araştırmada, normal ve sağlıklı bir Lamin A proteininin, uzmanların uzun yaşamayla ilişkilendirdiği SIRT1 genini etkinleştirdiği belirlendi.

Hong Kong Üniversitesi'nden Liu Baohua, Lamin A ve SIRT1 arasındaki bağı güçlendirmek için Lamin A içeren ilaçlar geliştirebileceklerini ifade etti.



Şarap çözüm değil



Araştırma grubu, kırmızı üzüm ve diğer meyvelerin bir bileşimi olan ve deride bulunan resveratrol maddesini artırarak Lamin A ve SIRT1 arasındaki bağlantıyı daha yakından incelediler.

Bazı bilim insanları ve şirketler tarafından bu maddenin, yaşlanmayı yavaşlattığı ileri sürülse de yapılan araştırmalarda da resveratrol verilen farelerin daha geç yaşlandığı gözlendi.

Araştırmacılar, kırmızı şarabın yaşlanmayı geciktirebileceği çıkarımını ise desteklemediklerini belirtti.

Şarabın alkol içermesi ve içeriğinde çok az miktarda resveratrol bulunması, faydadan çok zarara yol açabileceğini savundu.

Progeria nedir?

Çocuklarda "erken yaşlanma hastalığı" demek olan progeria, ilk 46 kromozomla birlikte ortaya çıkan bu hastalık telomer zincirin kısalığından kaynaklanmaktadır.

Normal somatik hücrelerde her replikasyon sonrası telomerik DNA kısalır. Telomer kısalması ve sınırlı yaşam süresi potansiyel tümör baskılama mekanizmasıdır. Çünkü insanın yapısındaki kromozomlar sürekli bölündüğü için kısalır, bu da hücreleri yaşlandırır. Normalde ortalama 80 yıl yaşayan birey 12-13 yaşlarında yaşamını yitirir. Yani henüz 10 yaşında 70 yaşındaki bir insan görünümüne sahiptir.

8 milyonda görülen bu hastalık için çalışmalar hastalığın sona ermesi yerine hastalıktaki kromozomların uzunluğunun dolayısıyla insanın yaşam süresinin uzatılması yönünde yapılmaktadır.

(Deutsche Welle Türkçe)