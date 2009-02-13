T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yasin'e devlet koruması

Antalya'da ormanlık alanda ölü bulunan annesinin yanında 3 gün beklediği belirlenen 7 yaşındaki Yasin, savcılık kararıyla, yuvaya yerleştirildi.

13 Şubat 2009 02:00

Antalya'da ormanlık alanda ölü bulunan annesinin yanında 3 gün beklediği belirlenen 7 yaşındaki Yasin Kılınç, savcılık kararıyla, yuvaya yerleştirildi.

Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya-Isparta karayolundaki Karaöz beldesi yakınlarında ormanlık alanda annesinin cesediyle üç gündür beklediği bildirilen ve jandarma tarafından cesedin yanında bulunan 7 yaşındaki Yasin Kılınç'ın tedavisinin tamamlandığını belirtti. Seyman, küçük çocuğun savcılığın kararıyla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Zübeyde Hanım Çocuk Sitesi'ne yerleştirildiğini bildirdi.

Antalya-Isparta kara yolundaki Karaöz beldesi yakınlarında ormanlık alanda yerde yatan bir kadın ve yanı başında küçük bir çocuk bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerine gittiklerinde Hanım Kılınç'ın cesediyle karşılaşmıştı. Üç gün önce öldüğü belirlenen Hanım Kılınç'ın yanından ayrılmak istemeyen çocuğun, annesinin cesedi başında beklediği ortaya çıkmıştı.

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri, kadının eşi Dursun Kılınç'ı ifadesine başvurduktan sonra serbest bırakmış ve ailenin yakınları çocuğun babasına teslim edildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24