Yasin'e devlet koruması

Antalya'da ormanlık alanda ölü bulunan annesinin yanında 3 gün beklediği belirlenen 7 yaşındaki Yasin Kılınç, savcılık kararıyla, yuvaya yerleştirildi.



Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya-Isparta karayolundaki Karaöz beldesi yakınlarında ormanlık alanda annesinin cesediyle üç gündür beklediği bildirilen ve jandarma tarafından cesedin yanında bulunan 7 yaşındaki Yasin Kılınç'ın tedavisinin tamamlandığını belirtti. Seyman, küçük çocuğun savcılığın kararıyla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Zübeyde Hanım Çocuk Sitesi'ne yerleştirildiğini bildirdi.



Antalya-Isparta kara yolundaki Karaöz beldesi yakınlarında ormanlık alanda yerde yatan bir kadın ve yanı başında küçük bir çocuk bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerine gittiklerinde Hanım Kılınç'ın cesediyle karşılaşmıştı. Üç gün önce öldüğü belirlenen Hanım Kılınç'ın yanından ayrılmak istemeyen çocuğun, annesinin cesedi başında beklediği ortaya çıkmıştı.



Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri, kadının eşi Dursun Kılınç'ı ifadesine başvurduktan sonra serbest bırakmış ve ailenin yakınları çocuğun babasına teslim edildiğini açıklamıştı.

