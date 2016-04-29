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Yaşam
Deutsche Welle

Yaşından büyük göstermenin sırrı çözüldü

Hollandalı araştırmacılar, bazı insanlar için sarf edilen 'yaşını hiç göstermiyor' genellemesinin ardındaki bilimsel sırrı çözdü. Olduğundan daha genç ya da daha yaşlı görünmenin nedeni belirlendi.

29 Nisan 2016 17:43


Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarınca yapılan araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayınlandı.

2 bin 600 kişinin genetik özellikleri incelendi

Manfred Kayser başkanlığındaki araştırma ekibi, bir grup deneğe başka deneklerin fotoğraflarını gösterip bu kişilerin yaşlarının tahmin edilmesini istedi. Yaşı olduğundan daha genç ya da daha yaşlı tahmin edilenlerin genetik özellikleri incelendi. Bunun için toplam 2 bin 600 kişiyi kapsayan ve daha önce yapılmış bir araştırma için oluşturulan veri tabanından yararlanıldı.

Genç ya da yaşlı görünmeyi nasıl etkiliyor?

Uzmanlar böylece MC1R adlı gene ulaştı. Uzmanlar bu gene birçok özelliğiyle zaten aşinaydı. Soluk ten ve kızıl saçlı olmayı belirleyen gen, iltihap ve DNA onarımı gibi biyolojik faaliyetlerden de sorumlu. Uzmanlar, bu özelliklerin genç ya da yaşlı görünmeyi etkilediği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HollandalıRotterdamErasmusTıp FakültesiBiology34;ManfredKayserGençMC1RDNADeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

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