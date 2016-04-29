Yaşından büyük göstermenin sırrı çözüldü



Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarınca yapılan araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayınlandı.

2 bin 600 kişinin genetik özellikleri incelendi

Manfred Kayser başkanlığındaki araştırma ekibi, bir grup deneğe başka deneklerin fotoğraflarını gösterip bu kişilerin yaşlarının tahmin edilmesini istedi. Yaşı olduğundan daha genç ya da daha yaşlı tahmin edilenlerin genetik özellikleri incelendi. Bunun için toplam 2 bin 600 kişiyi kapsayan ve daha önce yapılmış bir araştırma için oluşturulan veri tabanından yararlanıldı.

Genç ya da yaşlı görünmeyi nasıl etkiliyor?

Uzmanlar böylece MC1R adlı gene ulaştı. Uzmanlar bu gene birçok özelliğiyle zaten aşinaydı. Soluk ten ve kızıl saçlı olmayı belirleyen gen, iltihap ve DNA onarımı gibi biyolojik faaliyetlerden de sorumlu. Uzmanlar, bu özelliklerin genç ya da yaşlı görünmeyi etkilediği ihtimali üzerinde duruyor.